Homem é atingido com três facadas no Jardim América

Um homem de 43 anos foi atingido com três golpes de faca, na rua Tiradentes, bairro Jardim América, no sábado (6), em Paranaíba. As facadas atingiram tórax, costas e abdômem.

Segundo a Polícia Militar, os policiais militares foram acionado para atender uma ocorrência de vias de fato onde um dos autores estaria em posse de uma faca; no local os policiais encontraram a vítima com perfurações no corpo provenientes e arma branca e pouco a frente viram o autor do esfaqueamento ainda com a arma em mãos, o qual a jogou no chão ao ver a viatura.

De imediato os policiais solicitaram o apoio do Corpo de Bombeiros Militar para prestar socorro a vitima de 43 anos que tinha três perfurações pelo corpo uma lesão no tórax, nas costas lado esquerdo e no abdômen. A vítima relatou que teve seus documentos furtados e que ao acusar o autor houve uma briga na qual acabou sendo perfurada pelo autor.

Já o autor, homem de 44 anos, alegou que fora agredido com um soco nas costas pela vítima e depois com outro soco no rosto, que pegou a faca e atingiu a vítima por três vezes e só não terminou de matar a vítima devido os policiais chegarem no local. Diante do flagrante de homicídio na forma tentada o autor foi preso e levado para a delegacia de polícia, enquanto a vítima foi levada para o pronto socorro da Santa Casa de Paranaíba.

