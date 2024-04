Oito vereadores mudam de partido

Dos treze vereadores de Paranaíba, oito mudaram de partido durante janela partidária. O PSDB tem, agora, cinco vereadores e forma a maior bancada na Câmara Municipal, com a chegada da vereadora Keyne Queiroz, eleita pelo PTN, e do vereador Andrew Robalinho, que deixou o MDB após 35 anos na legenda. “É um momento impar em minha trajetória política”, afirmou Robalinho em suas redes sociais ao informar que aceitou entrar no PSDB atendendo convite do prefeito Maycol Queiroz, do dirigente partidário Sergio de Paula, do ex-governador Reinaldo Azambuja e do governador Eduardo Riedel.

O Partido Progressistas (PP) recebeu os vereadores Fernando Castro e Jair Fernandes, que deixaram o PDT, e Gilson Santana que saiu do DEM. No ato, os vereadores Fernando Castro, Jair Fernandes e Gilson Santana assinaram a ficha de ingresso no PP, junto com o ex-vereador Carlos Renato Corujinha.

Jane Paula, presidente do PP em Paranaíba, destacou a chegada de parte dos pré-candidatos a vereadores nas eleições de outubro. “É com imensa honra que nos filiamos ao Partido Progressistas para que juntos possamos dar total apoio à atual administração. O que é bom precisa continuar”, disse.

O Partido Liberal (PL) aumentou a bancada na Câmara com a chegada dos vereadores Robson Rezende e Fabiano Agi, que reforçam a base do partido em Paranaíba. Este ano o PL pretende lançar o nome do vereador Robson como pré-candidato a prefeito.

O partido Republicanos perdeu o vereador Ronan Leal que entrou para o PSD, do senador Nelsinho Trad.