Polícias reforçam fiscalizações em rodovias na Operação Semana Santa

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, da PMMS, deu início à “Operação Semana Santa 2024” nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul. Esta operação é uma medida estratégica destinada a garantir a segurança dos viajantes que utilizam as rodovias durante o feriado da Semana Santa, abordando o aumento esperado no fluxo de turistas e viajantes.

A operação, planejada para ser encerrada às 8h do dia 1º de abril, concentra-se na fiscalização de trânsito, visando prevenir acidentes e coibir infrações, como dirigir sob efeito de álcool, ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, e condução de veículo sem habilitação, entre outras.

O uso de celular ao volante é o foco da Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal este ano. Até domingo, a fiscalização será reforçada nas rodovias federais em todo o país.

O objetivo é garantir segurança nas estradas, prevenir acidentes e fiscalizar condutas irregulares dos motoristas.

As infrações por uso do telefone cresceram 9% entre 2022 e 2023, passando de 42 mil para 46 mil.

Assista:

Continue Lendo...