A Secretaria de Esportes realiza na próxima semama o Festival de Verão, com competições em 10 modalidades esportivas na Praça Poliesportiva no bairro Santo Antônio. Haverá beach tênis, vôlei, futvolei, skate, futsal, futebol society, ciclismo, handebol, basquete e vôlei adaptado para a terceira idade. As competições terão início na quarta-feira (24) e seguem até domingo (28). Os interessados devem procurar a Secretaria.

Loriano Borges, titular da pasta explica como serão as disputas. Assista: