Secretários e diretores de departamento são exonerados

Treze servidores municipais foram exonerados nesta sexta-feira (6). Entre os desligamentos da administração municipal estão três secretários municipais e cinco diretores e foram publicados no Diário Oficial .

A exoneração, ocorre às vésperas do fim do prazo de desincompatibilização estabelecido pela Justiça Eleitoral para que secretários municipais ou membros da administração que quiserem concorrer a uma vaga de vereador se afastem seis meses antes do pleito de 6 de outubro.

Adailda Lopes de Oliveira, secretária Municipal de Administração; Débora Queiroz de Oliveira, secretária Municipal de Cultura; Edivando Quirino dos Santos, secretário Municipal de Indústria e Comércio; Maria Angela Pereira Pedroso, coordenadora na Secretaria Municipal de Educação; Wanice Luciana de Oliveira, coordenador de Política Públicas para Mulheres; Alexsandro Pereira de Melo, diretor de Departamento de Habitação Secretaria Municipal de Urbanismo, Habitação e Infraestrutura; Sandra Coelho Ferreira, coordenador Secretaria Municipal de Educação; José Barbosa Barros, diretor de Departamento da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento; Vanderley Martins De Santana, diretor de Controle da Frota Secretaria Municipal de Saúde; Adriana Pinheiro Malaguti, chefe do CREAS na Secretaria Municipal de Assistência Social; Sinzélia dos Santos Brasilino Alves, Diretor de Departamento na Secretaria Municipal de Assistência Social; Silas Sidney de Carvalho Diretor de Saúde da Família na Secretaria Municipal de Saúde; e Leolindo Barbosa de Oliveira Diretor de Odontologia na Secretaria Municipal de Saúde.

Assista:

Continue Lendo...