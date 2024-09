Treminhão carregado com eucalipto pega fogo na BR-158 e atinge pastagens

Um veículo conjugado com três carretas carregado de eucalipto pegou fogo no início da tarde de quinta-feira (12) na BR-158 em Paranaíba, próximo à praça de pedágio da Way 112, sentido Cassilândia.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a carreta passou por um incêndio às margens da rodovia e acredita-se que caiu alguma fagulha na carga de madeira o que causou o incêndio nesta carga.

O Corpo de Bombeiros está presente com dois caminhões de água tentando salvar ao menos uma das carretas. O fogo já se alastrou pelas pastagens da Fazenda Pera. “Estamos mobilizando os meios disponíveis para conter esse fogo descontrolado”, diz comunicado da corporação.

A pista está interditada, com aproximadamente 5 quilômetros de paralisação para ambos os lados.