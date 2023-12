Três áreas em Paranaíba tem regularização por Governo de MS

Paranaíba terá a regularização de três áreas na cidade, isso traz a possibilidade de investimentos e melhorias para o município, o assunto foi formalizado na quarta-feira (27) pelo Gerson Claro, governador em exercício.

O Prefeito Maycol Queiroz, falou sobre as áreas e espaços, e um dos locais é a Prefeitura Municipal, outro local é a “Praça do Quésio” e um terreno, que não estava com documentos regularizados.

O antigo prédio da prefeitura, tem mais de 100 anos, o prédio não possuía matricula. O governador em exercício, Gerson Claro, formalizou e disse que o local será documentado.

Para formalizar a regularização dos espaços, na quarta-feira (27) foi realizado uma reunião em Campo Grande, na Governadoria, com a presença de secretários municipais e vereadores de Parnaíba.