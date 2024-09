UFMS Portas Abertas receberá estudantes do ensino médio para conhecer câmpus

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) realiza a ação UFMS Portas Abertas, vinculada ao Projeto de Extensão "Você na Universidade". O evento tem o objetivo de apresentar a estrutura e as oportunidades oferecidas pela universidade, promovendo um maior entendimento sobre a vida acadêmica.

A ação ocorrerá na quarta-feira (2) com três turnos de visita: manhã às 7h30, tarde às 13h30 e noite às 19h.

Continue Lendo...

Os participantes poderão explorar diversos espaços, como os laboratórios de medicina veterinária e matemática, a clínica escola do curso de psicologia e a empresa júnior do curso de administração. Além disso, haverá uma roda de conversa com acadêmicos, oferecendo a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre os cursos e a vida universitária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma parte importante do evento será dedicada à apresentação do processo seletivo para o Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) e o Vestibular, além de informações sobre os auxílios disponíveis para os estudantes.

Assista: