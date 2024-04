Vereadores discutem sobre mudança de nome de ruas

A mudança de nome de ruas foi um dos projetos mais discutidos na noite de segunda-feira (29) durante sessão da Câmara de Vereadores de Paranaíba, isso por que projeto do vereador Paulo Borges Bevilaqua da Silva (Bodinho) pedia que as leis 2.361 e 2.386 fossem revogadas.

As leis tratam da mudança de nome das ruas Uberlândia e Tijuca, que em 2021 tiveram nomes alterados, mas a pedido dos moradores foi apresentado projeto pelo vereador Bodinho para que voltasse ao nome antigo.

Mesmo com parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final o plenário derrubou por maioria o parecer do presidente Robson Resende, e então as ruas voltaram com a denominação pedida pelos moradores que é Uberlândia e Tijuca.

Foram aprovados também dois projetos que concedem título de cidadania paranaibense, O presidente da Casa, vereador Edmar Pires da Silva Junior (Dollar)faz um balanço da sessão.

