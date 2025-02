Ataque em loja resulta em morte e deixa outra vítima em estado grave

Um ataque ocorrido no último sábado (1º) deixou uma mulher morta e outra em estado gravíssimo. O crime aconteceu em uma loja de celulares localizada à rua Avenida XV de Novembro, região central de Caarapó, cidade há pouco mais de 50 km de Dourados.

Renan Dantas Valensuela, de 31 anos, invadiu o estabelecimento, atirou contra sua ex-companheira, Karina Korin, 29, e contra a amiga dela, Aline Rodrigues, 32. Após os disparos, ele incendiou a loja e se suicidou.

Aline foi atingida na cabeça e no tórax, socorrida e transferida para o Hospital da Vida (HV), em Dourados, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia. Já Karina foi baleada na cabeça e segue internada em estado gravíssimo, também no HV.

Segundo informações policiais, Renan não aceitava o fim do relacionamento com Karina e já havia feito ameaças contra ela. A vítima chegou a solicitar uma medida protetiva contra o agressor. A arma usada no crime pertencia ao pai de Renan, que é policial militar.

O caso está sendo investigado como feminicídio e homicídio.