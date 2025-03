Curso preparatório gratuito do IFMS oferece 40 vagas em Dourados

Os estudantes matriculados no 9º ano, que estudaram todo o ensino fundamental em escola pública, podem se inscrever no curso preparatório gratuito “Partiu IF”, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). Em Dourados são oferecidas 40 vagas para estudantes que tenham intenção de ingressar no IFMS.

O programa é do Ministério da Educação (MEC) e visa preparar estudantes em situação de vulnerabilidade social para ingresso na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Para se inscrever é necessário ter até 17 anos completos até a data da matrícula, prevista para abril. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção no site do IFMS até 27 de março.

Com carga horária total de 320 horas, o curso preparatório será oferecido entre os meses de abril e novembro, no período vespertino, com aulas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Práticas Suplementares. Metade da carga horária de cada disciplina será ofertada presencialmente, e restante será de atendimento ao estudante.

Os estudantes que tiverem frequência mínima de 75% nas aulas receberão ajuda de custo de R$ 200 por mês.

A iniciativa inédita busca oportunizar que estudantes da rede pública de ensino de todo o país sejam aprovados nas seleções das instituições federais que ofertam vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio. No caso do IFMS, os selecionados para o Partiu IF serão preparados para o Exame de Seleção 2026, prova para ingresso no ensino técnico integrado no primeiro semestre do ano que vem.

Nesta primeira oferta do Partiu IF, o IFMS está com 480 vagas abertas em 12 locais de aula nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Ladário, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.