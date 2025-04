Lago do Parque Antenor Martins recebe 2,5 toneladas de peixes para Festa da Páscoa

A soltura de 2,5 toneladas de peixes das espécies pacu, tambacu e patinga no lago do Parque Antenor Martins marcou a tarde desta segunda (14) em Dourados. A ação, realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar (Semaf), integra as atividades preparatórias para a 1ª Festa da Páscoa, que irá ocorrer entre os dias 17 e 20 de abril.

Para assegurar que a pesca aconteça com segurança e dentro das normas ambientais, a Secretaria de Agricultura Familiar estabeleceu algumas regras que deverão ser respeitadas por todos. Entre elas estão a proibição do uso de qualquer tipo de apetrecho, a limitação de três exemplares por pescador e a restrição da circulação de veículos no interior do parque, exceto veículos oficiais.

Na quinta-feira, dia 17, das 7h às 17h, a pesca será permitida para PCDs e idosos, além de crianças até 12 anos, acompanhadas pelos pais ou responsáveis. Nos dias 18, 19 e 20, das 7h às 17h, será permitida a pesca para a população em geral.