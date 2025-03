Lions Clube promove ação de prevenção da diabetes em Dourados

O preside te do Lions Clube de Dourados, Adelar Henckmaier, foi um dos entrevistados do programa Microfone Aberto desta segunda-feira (10) e falou sobre a ação que acontece no próximo dia 15 de março, das 8h às 12h, na Praça Antônio João, área central de Dourados.

Com o tema “Cuidando da Sua Saúde”, a ação gratuita tem como foco principal a prevenção e conscientização sobre a diabetes. O presidente também falou sobre os 68 anos de atuação do Lions na maior cidade do interior do Mato Grosso do Sul.

Confira a entrevista na íntegra: