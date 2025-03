Projeto Estudantes no Controle 2025 estão com inscrições abertas até abril em Dourados

Estão abertas as inscrições para a 6ª edição do Projeto Estudantes no Controle 2025. A proposta é uma competição anual entre escolas estaduais de Mato Grosso do Sul, com premiação financeira destinada à Escola, Professor Orientador e Equipe de Estudantes.

A iniciativa da CGE (Controladoria Geral do Estado) em parceria com a SED (Secretaria de Estado de Educação) promove experiências de participação e controle social, incentivando o protagonismo estudantil e o compromisso com a conservação do patrimônio público.

Em Dourados, as escolas estaduais interessadas devem se inscrever para concorrer na competição que desafia os estudantes a desenvolverem cinco etapas ao longo do ano, todas elaboradas para incentivar o protagonismo e a participação social.

As inscrições estão abertas até o dia 9 de abril ou até se esgotarem as 160 vagas disponíveis. O(a) Diretor(a) ou Diretor(a) Adjunto(a) da escola deve fazer a inscrição por meio do link https://www.cge.ms.gov.br/oge/estudantes-no-controle/ e escolher um professor para ser o Orientador do Projeto.

O regulamento completo e o Manual Orientativo com as regras específicas também estão disponíveis no site oficial.