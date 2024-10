Unidade do McDonald’s mostra força do comércio e da indústria em Três Lagoas

Três Lagoas está vivendo uma fase de expansão econômica que vai além de sua potência industrial. Conhecida por sua liderança em exportações em Mato Grosso do Sul, a cidade vem ganhando força também no setor de comércio e serviços. A prova desse avanço é a chegada do primeiro restaurante McDonald’s, que deve abrir as portas na primeira semana de dezembro. A unidade está sendo construída na avenida Filinto Muller, próxima à circular da Lagoa Maior, uma localização estratégica.

A unidade do McDonald’s não traz apenas uma nova opção gastronômica aos moradores, mas também representa um marco para o mercado de trabalho local. Esta semana, a rede iniciou o processo seletivo para contratação de 70 funcionários. A marca, operada no Brasil pela Arcos Dorados, é conhecida por ser uma das principais portas de entrada para o primeiro emprego no país, especialmente para jovens.

A inauguração do McDonald’s reflete o crescimento industrial e o desenvolvimento comercial de Três Lagoas. Nos últimos anos, a cidade atraiu investimentos importantes na área industrial, um movimento que, naturalmente, aquece outros setores. A chegada de marcas de renome internacional como o McDonald’s reforça a atratividade e o potencial de consumo dos mais de 140 mil habitantes da cidade, que tem se tornado um dos polos mais promissores do Centro-Oeste.

Para a Arcos Dorados, que já opera 2.350 restaurantes na América Latina e Caribe, a expansão para Três Lagoas representa um passo estratégico de inclusão no cenário econômico regional. O investimento gera empregos diretos e indiretos e é um indicativo de que o mercado local está em plena ascensão, impulsionado pelo fluxo contínuo de investimentos e pelo crescimento do poder aquisitivo dos moradores.