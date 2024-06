12º Encontro de Carros Antigos acontecerá no Balneário Municipal neste sábado e domingo

O Clube de Carros Antigos de Três Lagoas, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (Sedectt), realizará o 12º Encontro de Carros Antigos no Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”, neste sábado (22), 14h às 22h, e domingo (23), 8h às 18h. O objetivo é relembrar os modelos icônicos do passado e suas características marcantes em um "De volta ao passado!".

Além dos carros, a ação contará com shows ao vivo das bandas “Jotapê”, “Os Admilsons”, “Filhos de Gaia” e “Grupo Ecléticos Som”. Com toda essa programação, não poderia faltar uma praça de alimentação com foodtrucks servindo lanches, cerveja, chope, doces e outras incríveis opções.

Finalizando o evento, os carros participantes irão concorrer em diversas premiações, as categorias disponíveis é: Carro mais antigo, caravana mais numerosa, caravana mais distante e carro mais elegante.

Interessado nesse evento incrível?

Você tem duas opções: para participar com seu carro, basta fazer a inscrição clicando no link. Já os interessados na festa, é só levar 1 kg de alimento não perecível e curtir muito. Não fique de fora dessa!

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas