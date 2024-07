'A Casa dos Sonhos' tem mais 22 finalistas em gincana; confira quem são os sortudos

Os participantes da mega promoção " A Casa dos Sonhos" estão cada vez mais próximos de abrirem a porta da casa própria. A 5ª gincana desse grande evento, em Três Lagoas, foi realizada no sábado (6), no Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez, ocasião em que registrou mais 22 novos finalistas da promoção.

Para chegar a final, é necessário marcar presença na dinâmica. A promoção é realizada pelo Grupo RCN em parceria com as empresas Ener 3 e Estoque Materiais de Construção. Mais de 30 empresas dos mais diversos segmentos participam da "A Casa dos Sonhos". Para participar e ter a chance de ser pré-selecionado, é só comprar nas lojas parceiras da promoção e apontar a câmera do celular para o QRCode virtual, cruzar os dedos e torcer para ser classificado para a final.

A casa terá energia fotovoltaica, da Ener3, e internet gratuita por um ano, da DMS Fibra. Além disso, o ganhador também receberá todos os móveis na residência. São mais de R$ 200 mil em prêmios.

Os sorteios com os nomes dos pré-selecionados são realizados todas às sextas feiras no programa TVC Agora. A 6ª gincana será realizada em três de agosto.

Confira abaixo a lista dos novos finalistas:

1. - Fabrícia Lunas - Cliente Colégio Exitus

2. - Vinicios Lucas - Cliente Comercial Mariano

3. - Osmar Cardoso Alves - Cliente Casa das Cores

4. - Amanda Duarte - Cliente Depósito de Gás Avenida

5. - Antônio de Freitas Santos - Cliente Multisoldas

6. - Victor Borges - Cliente Megatec

7. - Alexsander Antonio Alves - Cliente Espaço Vip

8. - Luiz Heitor Vidal - Cliente Estoque Materiais de Construção

9. - Ilran Valério - Cliente Posto Parati/Nikkey

10. - Jossiane do Nascimento Alcantara Bispo - Cliente Stop Car

11. - Ariane Aparecida de Lima - Cliente Instituto Visão Solidária

12. - Georgina Claudina - Cliente Chocoplast

13. - Joel Narciso Lima da Silva - Cliente Bom Beef

14. - Luiz Silva - Cliente Rede de Postos 7 Mares

15. - Waleska Silva Pedri - Cliente Morena Mulher

16. - Geraldo Aparecido Cezero - Cliente Vidrobox

17. - Odete Santos - Cliente Loteamento OT

18. - Roza Maria de Lima - Cliente Yes Cosmetics

19. - Marta Aparecida Charantola - Cliente Petshop CatDog

20. - Rosinei Matos da Silva - Cliente Açaí Super Fruta

21. - Adriana Jose de Lima - Cliente 7 Pharma

22. - Edson Petrusso - Cliente DMS Fibra

Confira como foi a 5ª Gincana: