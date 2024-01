A sexta-feira amanheceu com os termômetros marcando 19°C em pleno Verão

Mais uma manhã fria, com temperatura mínima de 19°C, em Três Lagoas. A sexta-feira (26) será de sol com aumento de nuvens pela manhã, e tem previsão de chuva em áreas isoladas à tarde, e à noite.

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica tempo estável, com sol e variação de nebulosidade. Além disso, apesar da baixa probabilidade, não se descartam pancadas de chuvas isoladas.

Além disso, segundo o Cemtec, a direção dos ventos varia de sudeste a leste com valores entre 30 e 50km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50km/h.

Em Três Lagoas, os termômetros estarão em elevação, a mínima foi de 19°C, e a máxima pode chegar aos 31°C.