Abertas inscrições para curso gratuito de desenvolvedor de sistemas em Três Lagoas

Estão abertas as inscrições do processo seletivo que visa preencher 540 vagas para o curso técnico gratuito de qualificação em Desenvolvimento de Sistemas. O período de inscrição vai até 19 de janeiro de 2024 pelo site https://concurso.fapec.org/. A prova de seleção deverá ser realizada em 28 de janeiro.

Do total, 400 vagas são para estudantes da Rede Estadual de Ensino, que estejam no mínimo no 2º ano do Ensino Médio, sendo 65 vagas para Três Lagoas. Outras 140 vagas estão disponíveis para o público em geral, sendo 25 para Três Lagoas.

A ação integra o Programa Voucher Desenvolvedor de Sistemas e é realizada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria Executiva de Qualificação Profissional e Emprego da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), em parceria com a Secretaria de Educação e o Sistema Fecomércio, por meio do Senac.

Continue Lendo...

Para mais informações acesso o edital, no link: https://www.semadesc.ms.gov.br/wp-content/uploads/2023/11/Edital-Voucher-desenvolvedor-21.11.2023.pdf

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Saiba mais na reportagem abaixo: