Ação promove curso gratuito de desenvolvimento de sistemas

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Senac, abriu vagas pra inscrições do processo seletivo para curso técnico de qualificação em Desenvolvimento de Sistemas.

Para Três Lagoas, estão disponíveis 65 vagas para estudantes da Rede Estadual de Ensino (REE) e 25 para o público em geral. O curso é oferecido pelo Senac, com total de 1.200 horas, o que equivale em média a um ano e meio.

As inscrições são gratuitas e ficarão abertas até o dia 19 de janeiro. Podem participar do processo seletivo pessoas que tenham renda per capita familiar de até dois salários mínimos e que sejam estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio nas instituições públicas de ensino de Mato Grosso do Sul, desde que em 2024 estejam matriculados, no mínimo, no 2º ano; pessoas que estejam concluindo o Ensino Médio em 2023 ou que já tenham concluído o Ensino Médio, na rede pública ou privada.

Continue Lendo...

Confira a reportagem abaixo: