Ano de 2023 foi o mais quente da história

Nos últimos 12 meses, o estado de Mato Grosso do Sul registrou recordes de temperatura e, por vezes consecutivas, foi o estado mais quente, ultrapassando os 40 graus e sensação térmica de 50, especialmente no período de ondas de calor intenso registradas em outubro, novembro e dezembro.

No ranking, Três lagoas foi a quarta cidade no estado com a maior temperatura. Porto Murtinho aparece em primeiro lugar, com 43,4 graus registrados em 17 de outubro e 16 de novembro. Em seguida vem corumbá, com 43,3 graus, no dia 14 de novembro. Coxim aparece em terceiro com 42,6 graus, no dia 13 de novembro.

Em Três Lagoas, a maior temperatura registrada no ano passado foi de 42 graus e meio, no dia 17 de novembro de 2023. Segundo o metereologista do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Vinícius Sperling, apesar de esse não ser o recorde de temperatura já marcado no munícipio, os efeitos foram mais intensos. “O motivo de níveis recordes de temperatura foi provocado pelo fenômeno El Niño, que continuará impactando o estado no verão de 2024”, explicou.

Estudos científicos comprovam que o calor foi ainda mais intenso nos últimos 12 meses. O observatório europeu Copernicus Climate Change também divulgou, recentemente, que o ano passado foi o mais quente em toda a série histórica já registrada no mundo inteiro. À nível nacional, o Instituto Nacional de Meteorologia revelou que 2023 registrou maiores níveis de temperatura em todo o Brasil.

