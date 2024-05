Traficante é preso e drogas são apreendidas durante operação das polícias Civil e Militar

Um homem foi preso por tráfico de drogas e vários entorpecentes apreendidos, como maconha e crack, durante uma operação deflagrada, no município de Selvíria, na manhã desta quarta-feira (8), pela Polícia Civil e Polícia Militar da cidade, em conjunto com as equipes de Três Lagoas. Também do canil do 2º Batalhão de Polícia Militar.

A “Operação Apolo” é resultado de um trabalho investigativo da Polícia Civil de Selvíria. Foi levantado um possível esquema de tráfico de drogas e pedido à Justiça mandados de buscas e apreensão para averiguar as denúncias. Após ser concedido as autorizações foi planejada a operação que contou com aproximadamente 12 policiais e a utilização do cão farejador do canil do 2º BPM.

Continue Lendo...

Policiais militares e civis foram aos locais autorizados pela justiça, já nas primeiras horas do dia, onde cumpriram os mandados e, em uma das residências, foi localizada atrás de uma pia do banheiro, uma sacola com drogas e uma balança de precisão. A droga foi encontrada com apoio do cão farejador da PM.

Foram apreendidos no imóvel 197 gramas de maconha, uma pedra, com 21 gramas de crack, 10 gramas de crack fracionadas para a venda que renderam 23 porções, além de uma balança de precisão.