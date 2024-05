Sessão da Câmara de Vereadores de Três Lagoas é marcada por tumulto e manifestação

Com faixas e cartazes, moradores do Cinturão Verde e famílias que integram o movimento de luta por moradia, compareceram na Câmara Municipal de Três Lagoas para protestar contra um projeto de lei que prevê alteração em um artigo de uma lei municipal, que impede quem ocupou áreas públicas de serem beneficiados com projetos sociais voltados para habitação.

Os manifestantes foram contrários ao projeto, pois queriam a revogação da lei. Diante da polêmica, o líder do prefeito na Câmara, Antônio Empeke Júnior, retirou o pedido de urgência e o projeto segue a tramitação normal. Reuniões serão realizadas com representantes do Cinturão Verde para discutir melhor o assunto.

A polêmica envolvendo o Cinturão Verde ocorre também devido a construção do contorno rodoviário que vai passar por alguns lotes no local. Nove famílias terão que deixar os lotes. Essas famílias, por exemplo, poderiam ser beneficiadas com a alteração no projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara, como o programa aluguel social, mas o movimento quer a revogação da lei.

Acompanhe abaixo reportagem sobre o assunto: