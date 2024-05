Empresa inicia instalação de 210 câmeras em Três Lagoas

A empresa Camerite, contratada pela Prefeitura de Três Lagoas, iniciou, na semana passada, a instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade. Ao todo, 210 equipamentos serão instalados. A empresa tem 60 dias para concluir a instalação e colocar em operação todas as câmeras.

Segundo o representante da franquia Camerite, Ronilson Rodrigues, as câmeras estão sendo instaladas em pontos estratégicos, como entradas e saídas da cidade, bem como em ruas e avenidas com grande fluxo de veículos.

As câmeras conseguem registrar as placas dos veículos. Embora tenha a tecnologia que permita o reconhecimento facial, por enquanto, ainda não há uma liberação no país, segundo ele, para utilizar esse instrumento.

A aquisição dos equipamentos é uma das apostas da administração municipal para enfrentar atos de vandalismos, entre outros crimes e garantir mais segurança aos cidadãos.

A cidade já conta com 36 câmeras instaladas em pontos estratégicos de Três Lagoas para contribuir com a segurança pública e ajudar na redução da criminalidade. Os equipamentos foram instalados em junho de 2015.

Além do poder público, a empresa tem instalado muitas câmeras para a iniciativa privada em diversos estabelecimentos da cidade.

