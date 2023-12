Associação Comercial e Industrial faz pesquisa para analisar cenário econômico em Três Lagoas

A chegada do fim de ano sempre gera expectativas para os comerciantes, que buscam aquecer a economia com as vendas para o Natal e o Ano Novo. A Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas (ACITL) também ressalta que o momento é de recuperar o saldo negativo do setor, com projeções positivas para a chegada de 2024.

O presidente da ACITL, Diego Barbosa Gomes, participou do programa RCN Notícias, desta terça-feira (12), e falou sobre o assunto.

Confira a entrevista abaixo: