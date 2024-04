Atletas acima dos 60 anos participam de torneio esportivo em Três Lagoas

Começou nesta terça-feira (2), o campeonato de futebol Copa 60+, em Três Lagoas. Os jogos serão realizados no estádio Benedito Soares da Mota - Madrugadão. O torneio é exclusivo para os atletas acima dos 60 anos. Serão seis times disputando o título inédito.

O ex-jogador profissional, Rubens Azambuja, de 66 anos, que tem um passado glorioso e vitorioso, será um dos atletas que entrará em campo na primeira edição da Copa 60+. Ele conta que a ansiedade é grande, já que o torneio é exclusivo para essa faixa etária.

Continue Lendo...

“É a primeira vez que acontece esse torneio na minha faixa etária, e a gente está com uma expectativa muito grande, porque serão jogadores antigos que vão continuar jogando. Então, a expectativa é grande de reencontrar os amigos”, contou Rubens.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rubens jogou pelo América Mineiro, aos 17 anos, depois disso foi nos campos Varzeanos que o três-lagoense declarou todo o amor pelo esporte. Ele contou que o primeiro torneio que disputou foi aos 14 anos, em Ilha Solteira (SP), o que ficou guardado na memória dele.

Rubens Azambuja vai jogar pelo time da Associação Atlética Banco do Brasil. O atleta garante que nesta fase da vida a rivalidade continua grande, mas só enquanto a bola estiver rolando, por que fora de campo, a amizade continua.

A Copa 60+ pretende reunir os prata da casa, além de incentivar a prática esportiva na melhor idade. O torneio possibilitará reunir grandes atletas do passado dentro do campo. “É uma forma da gente contemplar os jogadores da velha guarda, que ainda não aposentaram e querem disputar o torneio, além de resgatar jogadores”, explicou o secretário de esporte, Antônio Rialino.

O palco do torneio, o Madrugadão, passou por reformas, recentemente, e recebeu uma nova iluminação em Led, e conta hoje, com 64 lâmpadas de 2.000 Watts, que possibilitam o estádio sediar jogos da Copa 60+ no período noturno. O valor da obra custou aos cofres públicos, aproximadamente, R$ 145 mil.

Confira na reportagem abaixo: