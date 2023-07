Audiência pública debaterá duplicação da BR- 262

Uma audiência pública será realizada dia 24 de agosto, na Câmara Municipal, às 18 horas, para debater a possibilidade de duplicação da BR-262, no trecho de Três Lagoas a Campo Grade. O evento foi programado diante da quantidade de acidentes que tem ocorrido nesse trecho da rodovia. Foram cerca de 100 acidentes em quase sete meses nesse trecho da rodovia, desde o seu início, no Km zero, em Três Lagoas até a Capital.

Diante do número de acidentes, inclusive mortes, e da quantidade de carretas que trafegam pela rodovia, reforça-se a necessidade da duplicação da BR-262, reivindicação de anos de quem trafega por esta via.

A preocupação aumenta com a construção da nova fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, que vai aumentar o tráfego de mais caminhões carregados de eucaliptos e celulose transitando pela rodovia. Diante disso, a sociedade civil organizada de Três Lagoas se uniu para lutar e cobrar a duplicação da BR-262, rodovia importante para o escoamento da produção e de ligação para os estados do Centro-Oeste e região Norte do país.

Uma das entidades que organiza um abaixo-assinado e a audiência pública na Câmara, é a Associação Florestal (Aflor), que representa o segmento de trabalhadores da silvicultura, logística, transporte e viveiro. Segundo o presidente da associação, Glauco do Carmo, a intenção do movimento é chamar a atenção das autoridades para a necessidade de duplicação desta rodovia. “Só por ser uma rodovia de acesso à Capital, já deveria ser duplicada, e agora com esse investimento bilionário em Ribas do Rio Pardo, a fábrica de celulose da Suzano, se faz necessário investir ainda mais em infraestrutura e logística. O Estado precisa garantir o nosso direito de ir e vir”, destacou Glauco.

Nesta semana, representantes de outras entidades se reuniram na sede da Associação Comercial e Empresarial de Três Lagoas para debater ações na tentativa de que a BR-262 possa ser duplicada. O vereador Issan Fares também tem participado das reuniões com essas entidades para somar esforços na tentativa de que a reivindicação da sociedade possa ser atendida.

Segundo a Aflor, a audiência pública terá a participação de representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre outros organismos.

O presidente da associação disse que a ideia é estimular outros municípios da região para organizar audiências públicas e cobrarem também a duplicação desta rodovia. “Queremos chamar a atenção da classe política e da nossa bancada federal. Diante da quantidade de acidentes registrados nessa rodovia, imagine a preocupação dos trabalhadores que têm que trafegar por essa rodovia e os seus familiares?”, indagou.