Boliviano é preso ao ser flagrado com 600g de pasta base de cocaína presa ao corpo

Os policiais militares do 2º BPM conduziram uma inspeção de rotina em um ônibus, no sábado (16), resultando na prisão de um boliviano, de 22 anos. Ele estava transportando mais de 600g de pasta base de cocaína, que estavam escondidas no corpo. O caso ocorreu no Assentamento Porto João André, localizado entre os municípios de Brasilândia e Três Lagoas.

O ônibus transportava cerca de 44 pessoas de nacionalidade boliviana e três brasileiros. Durante a checagem dos passageiros e das bagagens, um dos bolivianos tentou dissimular ao ser questionado pelos policiais sobre a origem, destino e motivo da viagem.

Os policiais notaram comportamento suspeito no homem e solicitaram que ele se colocasse em posição para ser revistado. Foram encontrados mais de 50 pacotes de pasta base de cocaína escondidos no corpo do mesmo.

A droga, proveniente da Bolívia, tinha como destino o estado de São Paulo. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde prestou depoimento e foi preso em flagrante. Ele aguardará pela audiência de custódia e, posteriormente, será transferido ao sistema prisional do estado.