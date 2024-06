Câmara quer a instalação de Universidade Estadual na cidade

Na sessão desta semana na Câmara Municipal, o vereador Antônio Empeke Junior, o Tonhão (PSDB), apresentou uma indicação ao Governo do Estado para a instalação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Três Lagoas.

A indicação recebeu o apoio de todos os parlamentares. Tonhão disse que é importante que haja a mobilização da classe política e da sociedade civil organizada para mostrar a importância desta universidade para Três Lagoas. “A intenção não é competir com a Universidade Federal ou com o Instituto Federal, mas ampliar o acesso à educação superior pública de qualidade em Três Lagoas”, argumentou o vereador.

Tonhão diz que a ideia é que Três Lagoas seja transformada em um polo educacional. A indicação visa a UEMS oferecer cursos voltados para a demanda industrial. Três Lagoas tem três unidades de celulose e uma de papel. Além disso, tem várias indústrias de outros segmentos. “Seriam alguns cursos integrados, como ciência de dados, robótica, matemática industrial, engenharia florestal, entre outros que envolvam a inteligência artificial, que é o futuro”, destacou.

O vereador informou que já esteve reunido com o reitor, com a vice-reitora e professores da Uems para tratar da instalação da universidade em Três Lagoas. “Eles, inclusive, me ajudaram na confecção do documento. Agora é importante que haja uma movimentação política e da sociedade civil organizada para mostrar e sensibilizar o governo sobre a importância da instalação desta universidade na cidade”, ressaltou.

Na década de 1990, Três Lagoas chegou a ter o curso de Direito da Uems na cidade, mas foi extinto. Além da UFMS e do IFMS, o município conta ainda com uma faculdade privada, a Aems, além de polos de outras universidades com cursos semipresenciais e à distância.