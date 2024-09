Campeonato de xadrez tem recorde de participantes em Três Lagoas

Neste sábado (21), o Colégio Anglo sediará uma nova etapa dos Jogos Escolares três-lagoenses. O evento, que ocorrerá a partir das 7h30, contará com uma competição de xadrez para crianças até 11 anos. Esta edição do torneio marca um recorde, com a participação de 160 enxadristas, o maior número já registrado para esta categoria.

Além dos jogadores, o evento reunirá cerca de 300 pessoas, incluindo familiares. As escolas participantes totalizam 21, abrangendo instituições públicas (estaduais e municipais) e privadas. A competição será realizada na modalidade rápida, com partidas de 10 minutos cada.

O torneio será composto por seis jornadas, onde cada escola inscreveu quatro atletas, divididos entre masculino e feminino. Os pontos conquistados por cada jogador serão somados para a classificação final da escola.

De acordo com o técnico de xadrez Rodrigo Oliveira, a procura pela modalidade tem crescido em Três Lagoas, e a participação precoce nas competições tem mostrado benefícios no desenvolvimento das crianças, com alguns jovens já se destacando a nível estadual.

As escolas estaduais em que o projeto de xadrez é oferecido são: Padre João Tomes, Prof. Luiz Lopes de Carvalho, Prof. João Magiano Pinto (Jomap), Afonso Pena, Dom Aquino Corrêa, Fernando Corrêa e João Ponce de Arruda. Já nas escolas privadas, o projeto é ofertado no Colégio Anglo, no Objetivo e na Maple Bear.

