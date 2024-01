Carreta com celulose tomba na BR-158 e carga é removida

Um tombamento de uma carreta, que transportava celulose de Três Lagoas, para Aparecida do Taboado, na noite desta segunda-feira (22), mobilizou A Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Samu, na rodovia BR-158, entroncamento com a MS-112, em Três Lagoas.



Na noite de segunda-feira, a PRF, Bombeiros e Samu, foram acionados para atender um acidente, na rodovia BR-158, entre Três Lagoas e Selvíria, onde uma carreta teria tombado no KM-246. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, no acidente, não houve outro veículo envolvido e o trânsito não precisou ser bloqueado.

Sobre o estado se saúde do motorista da carreta, o Corpo de Bombeiros informou, que ao chegarem no local, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já estaria prestando os socorros ao motorista, mas que a vítima não teria sofrido ferimentos graves, estando com escoriações. Segundo o Corpo de Bombeiros, não foi preciso a intervenção da equipe do 5°Grupamento de Bombeiros Militares.

Após as equipes de socorros deixaram o local, a PRF coletou as informações pertinentes sobre o sinistro de trânsito, para o registro do B.A. (boletim de atendimento). O caminhão e a carga permaneceram no local, até que fosse disponibilizado outro veículo de transporte e maquinário para a remoção dos fardos de celulose.



Nesta terça-feira (23) equipes estiveram no local e iniciaram a remoção da celulose, que seria levada para Aparecida do Taboado, onde iria ser embarcada nos trens de transportes da Rumo All e que teriam como destino, o porto de Santos (SP).