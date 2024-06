Carro atravessa preferencial, atinge moto e deixa motociclista ferido

Um motociclista ficou ferido após ser atingido por um carro, que não teria respeitado a sinalização de trânsito para parada obrigatória, na noite de segunda-feira (10), na avenida Filinto Muller, no cruzamento com a rua Cel. João Gonçalves de Oliveira, no bairro Interlagos, em Três Lagoas.

Por volta de 18h30, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência envolvendo um homem, que pilotava uma moto Suzuki GSX, e acabou sofrendo um corte, na perna direita, após ser atingido por um carro.

No local, os socorristas do Samu imobilizaram a vítima que estava consciente e orientada, sendo levada a ao hospital. O motociclista teria sofrido escoriações, um corte de aproximadamente 30 cm sobre o joelho direito.

A condutora do carro permaneceu no local, acompanhou o socorro da vítima e relatou sua versão aos militares do Pelotão de Trânsito. Testemunhas contaram, que a vítima seguia no sentido bairro-Centro, pela avenida Filinto Miller e, ao chegar no cruzamento com a rua Cel. João Gonçalves de Oliveira, acabou surpreendida pelo carro. A motorista seguia pela rua, no sentido bairro Lapa e, ao atravessar o cruzamento, acabou colidindo contra a moto, que estava na preferencial da via.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), como lesão corporal e será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.