JSL anuncia novas vagas de emprego em Ribas do Rio Pardo (MS)

JSL (Julio Simões Logística), uma das maiores empresas de transporte e soluções logísticas do Brasil, está com novas vagas de emprego abertas em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. A companhia está em busca de profissionais com ou sem experiência, oferecendo treinamento e apoio para quem deseja crescer profissionalmente no setor de logística.

Vagas abertas: Motoristas categoria E e outras Funções

Um dos principais focos da seleção atual é para motoristas com CNH categoria E. A empresa aceita candidatos com ou sem experiência comprovada, e oferece toda a estrutura para capacitação e desenvolvimento dentro da organização.

Além disso, há outras vagas disponíveis, como:

Encarregados

Mecânicos

Operadores

Ajudante de Manutenção

Borracheiro

Soldador

Eletricista

Essas oportunidades são ideais tanto para quem já tem experiência quanto para quem busca o primeiro emprego ou uma nova colocação no mercado de trabalho.

Por Que Trabalhar na JSL?

Com mais de 60 anos de atuação, a JSL é referência no setor de transporte e logística em toda a América Latina. A empresa se destaca por investir em: