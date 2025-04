Documentário mostra a resistência dos povos indígenas Ofaié

Os Ofaié são uma etnia indígena pouco conhecida, mas com uma história marcada por sabedoria, deslocamentos e luta pela sobrevivência cultural. Povo indígena genuinamente da região leste de Mato Grosso do Sul, atualmente os Ofaié vivem na terra indígena Ofaié-xavante, no município de Brasilândia, um território pequeno, se comparado à vasta área que seus ancestrais habitavam antes da chegada dos colonizadores.

E para registrar essa história de resistência e da língua Ofaié, que o produtor, Augusto Cezar Alves dos Santos, produziu um documentário com esses índios.