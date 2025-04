Futebol de Base 2025 começa sábado em Três Lagoas

Começa no sábado (26), as primeiras disputas do Campeonato Municipal de Futebol de Categorias de Base de 2025, sub 11 e 9, promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

A abertura do torneio será no sábado (26), às 15h, entre as equipes E.F Marrom e E.F Pedrinho, no Campo do Bairro São João, na categoria sub-11, logo em seguida, 15h50, os times do AABB/MBV Três Lagoas enfrenta Camisa 10/Bola de Ouro, pela categoria sub-9.

Mais seis jogos serão realizados no domingo (27), dessa vez no Estádio da Associação Desportiva Noroeste (Aden) e Campo São João.

TABELA DE JOGOS

RODADA 1 – 1ª FASE

Dia 26 (sábado)

Local: Campo do São João

Endereço: Rua Irmãos Camesh com a Rua Tancredo Tasso Neves

SUB-11

EF Marrom x EF Pedrinho

SUB-09

AABB/MBV Três Lagoas x Camisa 10/Bola de Ouro

Dia 27 (domingo)

Local: Estádio da Associação Desportiva Noroeste (ADEN)