Prefeitura de Três Lagoas remarca 6ª Conferência Municipal das Cidades

A Secretaria de Governo e Políticas Públicas da Prefeitura de Três Lagoas informa nova data para a realização da 6ª Conferência Municipal das Cidades no Município. A mudança fez-se necessária devido adequação do local onde evento será realizado. Anteriormente agendada para o dia 28 de abril, a Conferência está confirmada para o dia 13 de maio de 2025, às 7h, no anfiteatro da Geografia da UFMS.

A abordagem nacional do evento neste ano trata sobre inclusão e sustentabilidade, com o tema: “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para Cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”. O evento serve como um espaço de diálogo entre o governo e a sociedade civil para discutir e definir as políticas públicas urbanas. É um processo participativo que busca construir cidades mais justas, democráticas e sustentáveis.

A conferência discute uma variedade de temas relacionados ao desenvolvimento urbano, como planejamento, moradia, mobilidade, transporte, saneamento e meio ambiente. As decisões e propostas elaboradas serão encaminhadas para a Conferência Estadual e podem servir como base para a elaboração de políticas públicas e planos de desenvolvimento urbano.