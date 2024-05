Casa do Trabalhador realiza feirão de oportunidades de emprego nesta semana em Três Lagoas

Nesta semana, em alusão ao Dia do Trabalhador, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está promovendo o "Feirão Semana do Trabalhador", na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas. A ação visa proporcionar oportunidades para aqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Com a presença de recrutadores de empresas para realizar seleções, a ação teve início nesta segunda-feira (6). A captadora de vagas e cursos da Funtrab, Jacira de Lima, destaca que as vagas de emprego abrangem diversos cargos. Os interessados podem comparecer à Casa do Trabalhador munidos com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Continue Lendo...

Além das oportunidades de emprego, são oferecidos cursos de profissionalização gratuitos. O próximo curso com inscrições abertas será sobre "Técnicas e Cortes de Vendas de Carnes".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a ação, uma advogada estará presente no local para tirar todas as dúvidas trabalhistas da população, visto que, em Três Lagoas, não há mais uma agência do Ministério do Trabalho.

Várias empresas estão disponibilizando vagas na Casa do Trabalhador, que conta com mais de 100 oportunidades de emprego, inclusive para Pessoas com Deficiência (PCD) e Jovem Aprendiz. A maioria dessas vagas são voltadas para a área florestal.

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86, no Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Veja a reportagem abaixo: