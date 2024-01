Cassiano Maia diz que vice será indicação do PP

O Partido Progressista (PP) vai indicar o vice do PSDB, que terá como cabeça de chapa na disputa pela Prefeitura de Três Lagoas, o médico e atual presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, que confirmou essa indicação, com exclusividade, em entrevista ao RCN Notícias da rádio Cultura FM e TVC HD, nesta sexta-feira (26).

O Jornal do Povo já havia antecipado com exclusividade na edição passada na Coluna Observatório, que a vice de Cassiano Maia poderia ser a atual secretária de Finanças, Soyla Garcia. Segundo Maia, ela está filiada ao PP, que em Mato Grosso do Sul, está sob o comando da senadora Tereza Cristina, que pediu para o Partido Progressista lançar o vice na chapa encabeçada pelo PSDB.

Continue Lendo...

"O PP está muito próximo do PSDB e nós temos esse reconhecimento dessa sigla e da importância da senadora Tereza Cristina. Ela pediu para indicar o vice e quer estar ajudando Três Lagoas. Nós temos que ter esse pensamento de avançar, de ter grandes alianças com pessoas renomadas a nível nacional para conseguirmos trazer mais desenvolvimento para Três Lagoas", disse Maia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quanto Soyla Garcia ser sua vice, confirmou que existem tratativas, mas disse ser cedo ainda para a confirmação. "A Soyla é uma pessoa muito competente, trabalhei com ela na Secretaria de Finanças. Acredito muito na competência dela, é um bom nome e, se concretizar, vai fazer um bom trabalho", disse Maia.

Questionado sobre o MDB que estaria tentando indicar o seu vice, disse que o Movimento Democrático Brasileiro é aliado, um partido importante e acredita que fará parte do arco de alianças nas eleições deste ano. Porém, adiantou que o vice não será indicação do MDB, mas sim do PP. "O vice será do PP devido a grande importância da senadora Tereza Cristina no cenário nacional", adiantou.

Cassiano Maia destacou ainda que, além de Tereza Cristina, o governador Eduardo Riedel (PSDB), também terá papel importante nesse processo de definição e indicação do vice. O presidente da Câmara disse ainda que a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB) também é muito importante no processo eleitoral de Três Lagoas e no seu projeto político. "Temos que ter um bom relacionamento com o MDB, com a ministra e com o Eduardo Rocha, para conseguirmos ter acesso a todos os recursos e possibilidades para o nosso município cada vez mais se alavancar. Não podemos dar as constas para ninguém, pois quanto mais pessoas renomadas e importantes no cenário nacional termos juntos, melhor para a cidade", destacou Maia, ressaltando que o prefeito Ângelo Guerreiro, também será um grande aliado no processo eleitoral. "A população reconhece o trabalho do Guerreiro, que tem um grande trabalho feito na cidade, um parceiro, e temos uma boa relação", disse.

Segundo o pré-candidato a prefeito, o PSDB deverá ter de quatro a cinco partidos no arco de aliança na eleição majoritária. Apesar de aparecer na liderança das pesquisas de intenção de voto para prefeito, Cassiano diz que não existe eleição ganha e fácil. "É preciso respeitar o eleitor", disse.

Cassiano já começou a trabalhar na elaboração do seu Plano de Governo. Adiantou que, se eleito, vai dar continuidade em muitos serviços e obras da gestão atual, inclusive, deve manter alguns secretários. Adiantou que, o que for ótimo, pretende dar continuidade, e no que a atual gestão enfrenta dificuldades, pretende buscar avanços, como nas áreas de habitação, turismo e mobilidade urbana. "O prefeito precisou se dedicar e investir mais em áreas que não tinha investimentos, como infraestrutura, drenagem e asfalto", destacou.