Cavalo morre após ser atacado por abelhas e dono não permitir socorro a animal

Um homem, de 25 anos, foi autuado por maus tratos, na quarta-feira (27), após seu cavalo morrer devido a ferroadas de um enxame de abelhas. O caso ocorreu na rua 30, bairro Vila Piloto, região Leste de Três Lagoas.

Embora o ocorrido tenha se dado na véspera de Natal, o registro do caso só foi efetuado na quarta-feira (27), na 2ª Delegacia de Polícia Civil, localizada no bairro Vila Piloto. O boletim de ocorrência relata que, em 24 de dezembro, o cavalo foi atacado por um enxame de abelhas, ficou gravemente debilitado, caiu e foi considerado morto.

Ao receber denúncias de maus tratos, a Polícia Militar foi acionada no dia do ocorrido. No local, os militares entraram em contato com o proprietário do animal, solicitando que ele acionasse a empresa responsável pela coleta de animais mortos. Contudo, o dono do cavalo reagiu de maneira hostil, proferindo ofensas aos policiais.

Após algum tempo, a equipe policial retornou ao local indicado e constatou que o animal ainda estava vivo, porém em estado agonizante. Um médico veterinário foi chamado, mas sua tentativa de prestar socorro foi impedida pelo homem. Posteriormente, o cavalo veio a óbito.

Os militares registraram o boletim de ocorrência, apontando o homem como responsável pelas condições precárias de vida do animal e pela negligência em não permitir que recebesse os cuidados adequados para evitar a intoxicação resultante das ferroadas das abelhas.