'A Casa dos Sonhos' entra na 4ª fase dos sorteios das seletivas

Os sorteios para a seletiva da promoção ‘A Casa dos Sonhos’, do mês de maio serão realizados no último sábado do mês. Até o momento, mais de 60 pessoas já marcaram presença nas três gincanas promovidas para selecionar os finalistas da promoção. A grande final ocorrerá no mês de outubro. As gincanas, realizadas desde março, têm transmissão ao vivo pela TVC HD, Canal 13.1, direto do Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez, em Três Lagoas.

Vale lembrar que a construção da casa que será sorteada está em ritmo acelerado. São 56 m² com dois quartos, banheiro, sala, cozinha e uma garagem. O imóvel tem design e arquitetura modernos, com pintura de qualidade e será entregue mobiliada.

‘A Casa dos Sonhos’ está sendo construída em uma das regiões mais promissoras de Três Lagoas e vai contar com energia fotovoltaica, da Ener3, e internet por um ano gratuita, da DMS Fibra. Além disso, o ganhador também receberá todos os móveis necessários para uma residência. São mais de R$ 200 mil em prêmios.

Os primeiros selecionados para a 4ª gincana, são:

Rodrigo Angelo (Posto Parati e Nikkey); Ludmila Cavalcante De lima (Espaço Vip); Amélia Charantola (Cassiplast); Reni Morais (Mega Tec); Karolina Mendes (Telas Concórdia); Roseli Nunes da Silva (Chocoplast); Grazielly Silva Mariano (Depósito Gás Avenida); Ercia Petruciada Cruz Silva (DMS Fibra); Bruno De Oliveira Soares (Instituto Visão Solidária); Sérgio Silva (Multisoldas); Jheni Neide (Comercial Mariano); Renata Calixto Rodrigues (Pet Shop Cat e Dog); Henrique Thomé (Estoque Materiais de Construção); Carolina Sanches Carrara (Morena Mulher); Jussara Pereira de Araújo (Ener3); Nataly Furtado da Fonseca (Colégio Exitus); Célia Regina Martins (Vidrobox); Andressa Rodrigues (Suco Prats); Loyane Patrícia (Açai Super Fruta); Alexandre Ferreira da Silva (Bom Beef); Suely Fátima de Souza Silva Souza Silva (Solução Já); André Soares Bispo (Stop Car); Maira Aparecida de Lima Neves (Casa de Ração Celeiro MS); Évelyn Lourenço Ribeiro dos Santos (Loteamento OT); Reinaldo Alves sobrinho (Trilhas da Amazônia); Everton Patric (Casa das Cores); Kethelyn Alves dos santos (Yes Cosmetics); Kênia Silva de Oliveira Farias (Quitutes da Teni); Evilasio Castro Nogueira (Rede Postos 7 Mares) e Rosemeire Souza Ferreira dos Santos (7 Pharma).