Fábrica da JBS já está operando no Distrito Industrial

A Zempack, empresa da JBS Novos Negócios , já está operando a fábrica em Três Lagoas. A unidade foi instalada no prédio da antiga Mabel, no Distrito Industrial, e atualmente, gera cerca de 21 empregos, e está com cinco vagas em aberto. Há 1 vaga para operador de empilhadeira, 1 de almoxarife e 3 de operador de máquinas.

Para se inscrever, os interessados podem deixar o currículo presencialmente na unidade ou enviar pelo e-mail [email protected]. Segundo a empresa, a unidade tem oportunidades de emprego constantemente. Por isso, os interessados em trabalhar na Zempack podem enviar o currículo para constar do banco de talentos.

A filial é a primeira da empresa fora do Estado de São Paulo, consolidando a ampliação da unidade de negócios.

A expansão tem como foco aumentar a capacidade de produção da empresa para atender os mercados de alimentos e aerossóis, incluindo cosméticos e desodorantes.

Segundo a Zempack, a empresa escolheu Três Lagoas para a ampliação dos seus negócios devido a logística, pois sua posição privilegiada facilita a sinergia com os outros negócios da JBS.

A unidade da Zempack em Três Lagoas está instalada em uma área de quase 105 mil m² e galpão de 20 mil m², onde funcionava a fábrica da Mabel no Distrito Industrial. O imóvel foi comprado em maio de 2022 pela Engenharia Ramos Júnior (A ERJ), com o objetivo de montar um condomínio logístico na estrutura. O valor da compra desta área não foi revelado. A Zempack, no entanto, não utiliza todo o espaço da área. A Engenharia Ramos Júnior está alugando o restante da área.