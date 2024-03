Central de Imunização de Três Lagoas atende em novo endereço a partir desta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (18), a Central de Imunização, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), da Prefeitura de Três Lagoas, passa atender em novo endereço.

O novo local está localizado na rua Oscar Guimarães, número 3616, no bairro Jardim Morumbi, onde era a sede da Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas (Segov).

Desde a pandemia da Covid-19, a central estava alocada na Biblioteca Municipal “Rosário Congro”. A secretária da SMS, Elaine Furio ressaltou que com a ampliação do corpo técnico e aumento do espaço físico com a mudança para a biblioteca, possibilitou prestar uma assistência maior aos três-lagoenses.

“Utilizar o espaço da biblioteca foi um grande aliado na luta contra a Covid-19, pois conseguimos elaborar ações previamente agendadas e para grupos prioritários específicos, como foi o caso da vacinação contra o Covid-19 e Influenza A (H1N1), aliviando assim o fluxo nos postos de saúde” explicou Elaine.

