Centro de apoio ajudará crianças autistas que esperam por atendimento

Em Três Lagoas, famílias com crianças autistas lutam por atendimento, há anos. Em entrevista ao RCN Notícias e TVC Agora, a secretária de educação e cultura, professora Ângela Brito, afirmou que o município pretende implantar um Centro Municipal de Apoio à Criança Autista.

Segundo a secretária, o centro de apoio às crianças autistas será construído no bairro Mais Parque e a previsão de entrega é no mês de junho. “Estamos no planejamento do designer. A prioridade será atender as crianças autistas de casos mais severos. Teremos profissionais especializados para esse atendimento”, explicou.

Ainda de acordo com a secretária, entre as metas da pasta ainda nesta gestão, estão a criação de um Centro de Educação Infantil, que atenderá crianças de 0 até 3 anos e 11 meses, público de maior demanda, com previsão de conclusão da obra até o final do ano.

Outros projetos da pasta são a finalização da nova Escola Municipal Júlio Fernandes Colino, com previsão de conclusão da obra até 2025. E, também, a criação de nove bibliotecas, de forma modular, que serão integradas a nove escolas da rede municipal, com previsão de entrega ainda este ano.

“A Secretaria de Educação pretende também convocar novos servidores públicos aprovados em concurso, entre eles, atendentes de educação infantil, especialista de educação, auxiliares administrativos e professores e professoras. A primeira fase foi a entrega de documentos e a pose será entre 30 de janeiro a 2 fevereiro”, informou a secretária Ângela Brito.

