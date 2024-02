Cerca de 4% de crianças ainda não estão matriculadas em Três Lagoas

O ano letivo nas escolas da rede pública e privada já começou. Crianças e adolescentes de zero a 17 anos, desde a pré-escola ao ensino médio, já estão nas salas de aula das mais de 60 unidades escolares em Três Lagoas.

De acordo com dados do último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o município conta com uma população de 34 mil pessoas nesta faixa etária. Mas o número de matriculados não chega a este total, o que acende um alerta.

O número representa um total de 4% da população nesta faixa etária. Na Rede Municipal de Ensino estão matriculados, até o momento, 16.250 alunos de zero a 14 anos, nas 41 unidades, divididas entre 20 escolas municipais e 21 Centro de Educação Infantil (CEI).

A Rede Estadual de Ensino conta com 12.570 alunos, do Ensino Fundamental ao Médio, distribuídos nas 12 escolas de Três Lagoas. Segundo a última estimativa do IBGE, outros 3.882 alunos estão em colégios privados.

A Secretária Municipal de Educação, Ângela brito, afirmou que, o maior desafio para os municípios está nas crianças dos anos iniciais. De acordo com a secretária, a pasta realiza a busca ativa de alunos não matriculados.

Uma equipe própria é direcionada a orientação de pais e responsáveis sobre o dever da matrícula nas escolas. Para atender a demanda, devem ser construídos um novo CEI no bairro Mais Park, e dois novos prédios de escolas municipais, sendo eles o Júlio Colinos e a Irmã Scheilla.

A secretária pontou que, mesmo assim, todas as escolas estão abertas para receberem novas matrículas. Já a Rede Estadual de Ensino conta com um apoio de uma equipe multiprofissional que realiza o acompanhamento individual de cada aluno.

Além disso, também é feita a busca por crianças em idade escolar que não estão sendo atendidas por fatores distintos, como afirma a coordenadora regional de educação, Marizeth Bazé.

A coordenadora também ressaltou que há uma alta demanda por vagas, e que devem ser abertas ao menos dez novas salas de aula, neste ano letivo, para atender a população. Serão cinco na Escola Estadual João Dantas e outras cinco na Escola Estadual Luiz Lopes.

