Acidente entre carros resulta em morte de mulher e deixa homem ferido

No sábado (16), um gravíssimo acidente entre dois carros resultou em uma morte e uma pessoa gravemente ferida, no km 28, da rodovia BR-262, em Três Lagoas (MS).

O acidente teria ocorrido no período da manhã e a colisão frontal, envolveu um Honda City e uma Pick-up S10. Ainda não se sabe quem teria provocado a colisão. Ambas as vítimas são de Três Lagoas. A vítima fatal foi identificada como Neia Cotto, de 47 anos.

Com o impacto, a condutora do Honda City morreu no local e foi preciso manter o isolamento até a chegada da Polícia Científica e da Polícia Civil. O Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, precisou usar ferramentas hidráulicas, como o desencarcerado, para retirar o motorista da caminhonete S10, que estava bastante machucado.

Após o resgate do motorista da pick-up, o mesmo foi transportado pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Auxiliadora. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e registrou a ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), como morte à esclarecer.