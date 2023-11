Comércio em Três Lagoas terá horário especial de funcionamento a partir de 11 de dezembro

O comércio de Três Lagoas está se preparando para uma movimentação intensa neste final de ano. Foram definidos horários especiais pelos sindicatos dos empregados e do comércio varejista. Este ajuste visa atender à grande demanda durante o mês de dezembro, considerado o período de maior movimento para as vendas.

De acordo com a Fecomércio, dezembro é o auge das transações comerciais, impulsionado pela grande busca de presentes para o Natal e celebrações do Ano Novo. Com o intuito de proporcionar mais tranquilidade e tempo aos consumidores durante suas compras festivas, os estabelecimentos comerciais operarão em horário especial.

Confira a programação de abertura do comércio em dezembro:

Dias 1º de dezembro e 2 funcionamento normal.

Dia 3 (domingo) com acordo excepcional.

Do dia 4 (segunda) ao dia 8 (sexta) funcionamento normal.

Dia 9 (sábado) das 8h às 14h horas.

Dia 10 (domingo) com acordo excepcional.

Horário ampliado

Do dia 11 (segunda) ao dia 15 (sexta) das 8h às 21h.

Dia 16 (sábado) das 8h às 17h.

Dia 17 (domingo) com acordo excepcional.

Dia 18 (segunda) ao dia 22 (sexta) das 8h às 22h.

Dia 23 (sábado) das 8h às 17h.

Dia 24 (domingo) das 9h às 14h.

Dia 25 (segunda) fechado.

Dia 26 (terça) das 12h às 18h.

Do dia 27 (quarta) ao dia 29 (sexta)- funcionamento normal.

Dia 30 (sábado) de 8h às 14h - funcionamento normal.

Dia 31 (domingo) com acordo excepcional.

JANEIRO DE 2024

Dia 1° (segunda) – fechado.

Dia 2 (terça) das 12h às 18h.

Observações:

-As horas excedentes serão remuneradas como extras, devendo as empresas, apresentar os comprovantes de pagamento ao Sindicato Laboral no mês de janeiro de 2024.

