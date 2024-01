Concurso público da UFMS para professores abre inscrições na segunda-feira em Três Lagoas

Começam na segunda-feira (29), as inscrições para o concurso público de professores do Magistério Superior da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Ao todo, são ofertadas 27 vagas para atuação em diversas áreas do conhecimento. Em Três Lagoas, são ofertadas sete vagas, sendo seis para área de Medicina e uma para Letras. Os interessados podem se inscrever até o dia 7 de março, na página.

A pró-reitora de Gestão de Pessoas, Gislene Walter da Silva, enfatiza que o concurso permite a qualificação do quadro de profissionais da universidade. “Reflete o compromisso da universidade em manter padrões elevados de qualidade acadêmica, buscando constantemente profissionais capacitados”, explica.

Ainda segundo a pró-reitora, o concurso é também uma chance de os profissionais atuarem em uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente. “O ingresso por meio do concurso público oferece vantagens significativas para a carreira acadêmica, proporcionando estabilidade profissional, possibilidades de desenvolvimento contínuo, acesso a recursos para pesquisa e a oportunidade de contribuir para o crescimento intelectual e cultural da comunidade acadêmica”, pontua.

As vagas são distribuídas na Cidade Universitária e nos Câmpus do Pantanal, Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

O concurso público é realizado em três etapas: prova escrita, prova didática e prova de títulos. A previsão é que todas as fases sejam realizadas entre os dias 4 e 7 de junho. As provas serão realizadas em Três Lagoas para as vagas destinadas para o município e em Campo Grande para todas as demais vagas.

A remuneração varia de acordo com a classe e regime de trabalho. Para professor Adjunto A, com dedicação exclusiva e requisito mínimo de título de doutor, a remuneração estimada é de R$ 11.139,64. Já para atuação como professor auxiliar e regime de 20 horas semanais, o valor total estimado é de R$ 3.010,35.

O valor da inscrição para o concurso será de R$ 250 para todas as áreas. A isenção pode ser solicitada por candidatos com famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo. A isenção da taxa também pode ser feita por candidatos cadastrados como doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. O pedido de isenção pode ser realizado entre os dias 29 e 31 de janeiro.

Todas as informações sobre o concurso estão disponíveis no edital.

* Com informações da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul