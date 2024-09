Criança é atropelada e motorista alega que menina pedalava na contramão

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde de terça-feira (17), envolvendo uma colisão frontal entre um veículo e uma bicicleta, na rua Eurídice Chagas Cruz, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

De acordo com informações da equipe de trânsito, o acidente aconteceu por volta das 17h15. A condutora do veículo, que trafegava em direção ao bairro Vila Nova, informou que a ciclista se encontrava na contramão, resultando na batida. A vítima, uma criança de 10 anos, sofreu escoriações no rosto e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada para o Hospital Regional para a realização de exames de raio-X.

A equipe de emergência chegou ao local em menos de 10 minutos após o chamado, demonstrando a agilidade no atendimento. As autoridades continuam a investigar as circunstâncias do acidente, buscando esclarecer os detalhes que levaram à colisão.