Criança leva 35 pontos na cabeça após ataque de capivara na Lagoa

Antony Gabriel Lima Magalhães, de 4 anos, foi atacado e mordido por uma capivara na Lagoa Maior, em Três Lagoas.

O caso ocorreu por volta de 21h do último domingo (14), quando a criança caminhava com a tia pela circular da Lagoa.

Segundo Ingrid Lima Silva, mãe de Antony, no dia do ataque, ele estava brincando com a sobrinha e correndo atrás do pássaro quero-quero.

Continue Lendo...

As capivaras estavam deitadas, entre a grama e a calçada, quando uma correu atrás dele, o derrubou e começou a mordê-lo. “Meu filho disse que o animal tinha filhote”, detalhou.

O garoto teve ferimentos graves e levou 35 pontos na cabeça. “Meu filho contou que a capivara era grande e tinha dentes grandes. Perguntei se ele tinha tocado na capivara, disse que não tocou nela, simplesmente, passou a mão. Foi Deus que não o deixou ele morrer”, contou a mãe de Antony em entrevista exclusiva à TVC.

Ainda segundo Ingrid, o filho estava sangrando muito após o ataque. Antony foi atendido na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e depois recebeu alta.

“Quando chegamos em casa ele teve febre e vomito. Fomos para o Hospital Auxiliadora, mas recusaram a atende-lo, porque estava super lotado. Aconselharam a gente ir para outro hospital”, explicou. O garoto está internado no Hospital Regional de Três Lagoas.

MAIS UM

No ano passado, uma mulher também estava passeando pela Lagoa, quando resolveu passar a mão em uma capivara, que lhe deu uma cabeçada, derrubando-a e provocando um corte em seu braço.