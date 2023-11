Curso técnico em logística está com 35 vagas abertas no IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está oferecendo novas oportunidades para quem busca se profissionalizar por meio de cursos técnicos em todo o estado. As inscrições já estão abertas e permanecerão disponíveis até o final deste mês.

Ao todo, o IFMS disponibiliza mais de 1.300 vagas para cursos técnicos, que serão ministrados na modalidade de Ensino a Distância (EAD), de forma semipresencial. Os estudantes terão encontros semanais com presença obrigatória.

Um dos cursos em destaque é o técnico em logística, com aulas no período noturno e 35 vagas disponíveis. Dentre essas vagas, 18 são destinadas a ações afirmativas, abrangendo pessoas que se autodeclaram pretas, pardas, indígenas, e também Pessoas com Deficiência (PCD), independente de renda superior ou inferior a um salário mínimo e meio. As outras 17 vagas são para ampla concorrência.

Para se inscrever, é necessário ter concluído o ensino médio até janeiro de 2024. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do estudante na Central de Seleção do IFMS. Aqueles que não conseguirem se inscrever online podem fazê-lo presencialmente no campus, localizado na Rua Ângelo Melão, nº 790, no bairro Interlagos, das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira. O prazo para inscrições se encerra no dia 26 de novembro.

O processo de seleção ocorrerá por meio de um sorteio online, que será transmitido pelo canal do YouTube da instituição, no dia 8 de dezembro, às 8h da manhã. Os inscritos receberão o link para acessar a transmissão ao vivo. As matrículas estão programadas para iniciar em 10 de janeiro de 2024.

